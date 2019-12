Tessa Majors | avrebbe un volto l’omicida della studentessa uccisa a New York | si tratta

Leggi la notizia su newnotizie

(Di domenica 15 dicembre 2019)era una studendi 18 anni. Qualche giorno fa, a Central Park (New), la ragazza ha perso la vita a causa di un accoltellamento. Ora si scopre che sarebbe stata aggredita da tre adolescenti Sarebbe stato un ragazzino di appena 14 anni a togliere la vita a, studendi 18 … L'articolounstudena New: sidi un 14enne NewNotizie.it.

SkyTG24 : New York, 18enne uccisa in un parco: arrestato un 13enne - PinoScarfo : Tessa Majors, uccisa a 18 anni davanti a scuola: arrestato un 13enne, ma lui accusa due amici - MattiaGiustoZan : #NewYork, una delle metropoli più sicure, scossa da terribile omicidio, pieno centro, #Columbia, non si può non pen… -