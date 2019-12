Lieve malore per Ilaria Cucchi | “Solo un po’ di stress | ora sto bene”

Leggi la notizia su fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019) Un leggeroper: a comunicarlo è stato il suo compagno, l'avvocato Filippo Anselmo, che ha postato una foto che la ritraeva in un lettino d'ospedale attaccata ad una flebo. "Un po' die disidratazione ma sono già fuori e sto bene. Ringrazio davvero tutti per l'affetto", ha poi rassicurato la sorella di Stefano, ucciso 10 anni fa. Sono confermati gli appuntamenti per oggi in Emilia Romagna.

Notiziedi_it : Ilaria Cucchi, lieve malore per la sorella di Stefano: «Ringrazio tutti per l'affetto» - zazoomblog : Lieve malore per Ilaria Cucchi la sorella di Stefano - #Lieve #malore #Ilaria #Cucchi - notizieit : Lieve malore per Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano: “Ora sto bene” -