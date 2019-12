La forma delle tua mano dice molto sulla tua personalità

La trasformazione politica delle Sardine : i sei ‘punti programmatici’ : Il Movimento delle Sardine presenta sei punti politici, una sorta di piano programmatico che potrebbe rappresentare il primo passo verso la svolta. Nella grande manifestazione di piazza san Giovanni, le Sardine hanno presentato le prime sei proposte politiche. A farlo è stato il frontman del Movimento che ha infiammato il palco con quello che a molti è sembrato un primordiale e grezzo programma partitico. O almeno una base. Fonte foto: ...

Manovra - lunedì nuovo vertice dopo la fiducia ma per Renzi “bicchiere mezzo pieno”. Arriva piattaforma digitale per notifica delle multe : Per Matteo Renzi, che fino a pochi giorni fa era sul piede di guerra e chiedeva l’abolizione totale di plastic e sugar tax, il bicchiere è “mezzo pieno”. Ma evidentemente le tensioni sulla Manovra all’interno della maggioranza non sono del tutto risolte, se il premier Giuseppe Conte annuncia che lunedì sera – dopo il voto di fiducia del Senato atteso nel pomeriggio – ci sarà un altro vertice a Chigi. ...

UEFA Champions League - probabili formazioni - orari e quote delle partite di oggi 11 dicembre : oggi mercoledì 11 dicembre scenderanno in campo le squadre della seconda parte di questa sesta giornata dei gironi eliminatori di Champions League. Si tratta dell’ultima giornata delle gare di ritorno. Le partite inizieranno in due diversi orari, ovvero 18:55 e 21:00. Saranno due le italiane in campo oggi: l’Atalanta affronterà lo Shakhtar Donetsk nel suo stadio con inizio del match previsto per le 18:55 , mentre la Juventus ...

Ciclismo - la formazione e la rosa 2020 della Lotto Soudal : Ewan e Degenkolb i fari delle volate. Gilbert la speranza per le classiche : Undicesimo appuntamento con la presentazione delle formazioni World Tour 2020. Quest’oggi parleremo di una delle squadre più longeve del movimento ciclistico internazionale, presente dal 1985, e stiamo parlando della Lotto Soudal. La stagione 2019 della formazione belga è stata segnata da diversi alti e bassi, ma soprattutto è stata sconvolta, stravolta, dalla tragica scomparsa in occasione del Giro di Polonia del giovane e promettente ...

Riforma delle intercettazioni - il rinvio irrita i Dem : Scontro sulle intercettazioni nel Governo. Il Partito Democratico non apprezza il rinvio della Riforma. Bonafede: “Un’intesa è possibile, è solo un equivoco”. Il Partito Democratico non ci sta. Alcune fonti parlamentari riferiscono l’irritazione dei Dem per la decisione di inserire nel cosiddetto Milleproroghe il rinvio di sei mesi dell’entrata in vigore delle nuove norme previste […] L'articolo Riforma delle ...

In Francia ci sarà una nuova grande manifestazione di protesta contro la riforma delle pensioni : I sindacati francesi hanno organizzato una nuova grande manifestazione di protesta per oggi contro la riforma delle pensioni proposta dal governo del presidente Emmanuel Macron, come già avevano fatto giovedì. È da giovedì inoltre che è in corso un grande

Dieta prima di Natale : due settimane per mettersi in forma prima delle abbuffate. Il piano e le ricette : Si avvicinano le festività natalizie e per 1 italiano su 3 sono motivo di ansia, agitazione (35%) e senso di colpa (29%). In vista del consueto tour de force a tavola, per limitare al minimo i danni degli stravizi è meglio correre al riparo in anticipo, seguendo un’alimentazione controllata. Un prezioso aiuto viene dal pesce e dalle conserve ittiche, protagonisti di una Dieta pre-festività ideata dal nutrizionista Prof. Migliaccio. Quando si ...

Francia - lo sciopero contro la riforma delle pensioni mette d’accordo tutti. Ma il futuro è difficile da prevedere : di Michele Ambrosini Premessa importante: paradossalmente, scrivo questo articolo sul blocco dei trasporti pubblici in Francia pur trovandomi in Italia, perché il treno che doveva riportarmi da Milano a Parigi è rimasto, per l’appunto, bloccato. Da venerdì 5 dicembre, giorno in cui la Cgt (il principale sindacato francese) ha proclamato lo sciopero generale contro la riforma del sistema pensionistico, spostarsi da, per o attraverso la Francia è ...

Rogo al centro di place de la République - la Francia bloccata per lo sciopero sulla riforma delle pensioni : Tensioni e scontri durante i cortei, 71 persone fermate. Il 90 per cento dei Tgv fermi, chiusi la Tour Eiffel e il Musée d'Orsay