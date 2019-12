Fiorentina | Castrovilli | «Montella? Darò tutto per lui e se segno un gol lo dedico a

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019), le parole di Gateano Catsrovilli che si è raccontato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport Sta vivendo un sogno in questa stagione Gaetano. Il giocatore dellaè esploso quest’anno e ha già gli occhi di molti club addosso, oltre ad aver conquistato anche la chiamata in Nazionale. Ecco le sue parole dall’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. RIBERY – «Sarà un’assenza pesante dentro e fuori dal campo. Se dovessi segnare una rete contro la squadra di Conte o in una delle gare in cui Franck non ci sarà la dedicherò a lui. Ribery una volta mi ha detto: Ricorda Gaetano che se hai bisogno di me io ci sarò sempre».– «Ognuno di noi ha attraversato un momento delicato nella vita. E non parlo solo di calcio.ne uscirà. E ioper lui. Se sono entrato in una favola lo devo a lui». COMMISSO ...

gherard48076039 : RT @Fiorentinanews: #Castrovilli: 'La popolarità mi imbarazza e la prima cosa che ho fatto coi soldi del nuovo accordo è stata comprare una… - JioH501 : Se la Fiorentina è realmente intenzionata a Florenzi ci sono diversi giocatore che sarebbe interessante inserire ne… - FcInterNewsit : Fiorentina, Castrovilli: 'L'Inter si batte con la convinzione e con la fame. Ai nerazzurri toglierei Lautaro' -