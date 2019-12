Uno strano aggiornamento per Huawei P30 | P10 Plus e Mate 9 | perché l’urgenza?

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di sabato 14 dicembre 2019) Unosembra stia raggiungendo nelle ultime ore iP30, P109. Presentato dal team di sviluppo come un pacchetto di sicurezza, l'upgrade probabilmente è chiamato a chiudere delle falle nel frattempo scoperte relativamente ai device sopra citati, ed ha poco a che vedere con i classici aggiornamenti mensili. A bordo delP30 la versione firmware in questione risponde alla sigla 9.1.0.240 (C431E4R2P2patch08), 9.1.0.252 (C432E4R1P9patch02) nel caso del P10ed infine 9.1.0.252 (C432E7R1P8patch03) per il9. Al momento i pacchetti sono stati rilasciati nell'ambito degli esemplari no brand tedeschi, ma non c'è ragione di pensare non raggiungeranno presto gli altri Paesi europei, Italia compresa. Nel giro dei prossimi giorni i possessori dei variP30, P109 potrebbero essere sorpresi dall'di cui sopra, che ...

