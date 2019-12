Leggi la notizia su agi

(Di sabato 14 dicembre 2019) Unitaliano di 33 anni èpicchiato con unoggi su via Cremona, in zona piazza Bologna, a, da sette persone che avrebbero distrutto i vetri del Fiat Fiorino e poi sarebbero fuggite. Sul posto i poliziotti del commissariato Porta Pia che indagano sui fatti. Secondo il racconto del corriere 33enne, che ha rifiutato l'intervento del 118, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per la viabilità con una donna. A quel punto, davanti all'istituto scolastico di via Cremona dove era parcheggiato, l'uomo sarebbeda sette persone di sesso maschile che lo avrebbero picchiato con i caschi .

News24Italy : #Un fattorino è stato aggredito a Roma a colpi di casco - nicoplanner : @WMegH Io sono stato fortunato, il fattorino ha suonato alla fine esatta del secondo atto ?? -