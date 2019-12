Salvini a Conte:nuove regole e poi voto

"Se rischia di saltare una banca come la Popolare di Bari e ci sono i licenziamenti all'Ilva, rischia di saltare un'intera Regione e con lei l'Italia". Lo dice il leader della Lega,, al 'No tax day' a Milano. "Se vogliamo salvare il Paese mettiamoci attorno a un tavolo con un comitato di salvezza nazionale", ha aggiunto. "Adesso chiedo adi smettere di insultare, di minacciare querele. Sediamoci, ragioniamo di cosa serve all' Italia, scriviamo ledi base e torniamo a votare".(Di sabato 14 dicembre 2019)