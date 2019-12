Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Uno schianto devastante, che non lasciò alcuna possibilità di scampo all’anziana signora che proprio in quel frangente stava attraversando la strada. In quella maledetta mattina del 3 gennaio scorso il 64enne Gennaro Minopoli,urbano in servizio all’unità operativa, si trovava al volante della propria Smart e mai avrebbe pensato che una leggerezza l’avrebbe portato alla sbarra con al pesantissima accusa di omicidio stradale. Al termine del processo di primo grado celebrato con il rito ordinario, ildi Mugnano è però riuscito a cavarsela con una condanna a dir poco mite: due, a fronte di una richiesta di quattro avanzata dal pubblico ministero. L’agente Minopoli, dal canto suo, nel corso del processo ha sempre manifestato tutto il proprio dolore per quanto accaduto. Il 64enne ha infatti più volte chiesto scusa ai parenti ...

anteprima24 : ** Ignorò la precedenza e uccise un'anziana in auto al #Vomero: vigile condannato a 2 anni **… -