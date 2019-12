Genoa-Sampdoria | decide Gabbiadini nel finale | derby a Ranieri

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) E’ il match più sentito in quel di Genova, ildella Lanternache spesso vale un’intera stagione per i due club. Quest’anno, la situazione di classifica è molto complessa perché il ‘Grifone’ è al penultimo posto con soli 11 punti nelle prime quindici giornate, la Samp è in terzultima posizione con 12 punti conquistati. Entrambe le squadre hanno già cambiato guida tecnica dopo un avvio a dir poco sconcertante, ora si attende il mercato di gennaio per provare ad alzare il tasso tecnica delle rose. Allo stadio Marassi vince la1-0 nelcon, subentrato nella ripresa a Gaston Ramirez., la cronaca del match La prima frazione di gara è di gran lunga al di sotto delle aspettative, pesa l’importanza dei punti in palio e di una classifica che si fa sempre più deficitaria. Il match è ...

