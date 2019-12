Da Venezia a Lecce in bici con la Ciclovia Adriatica

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di sabato 14 dicembre 2019) Lo annuncia l'assessore regionale al Turismo Mauro Febbo a margine dell'incontro svolto nei locali delle Fira Station della stazione ferroviaria di Pescara, insieme ai responsabili e referenti delle altre Regioni coinvolte. Grazie ad un accordo di collaborazione tra la Regione Marche e le Regioni del Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Puglia per la progettazione e la realizzazione dellaTuristica, nasce ufficialmente un tavolo tecnico che avrà come obiettivo lo (...) - Tribuna Libera / Europa, Pista ciclabile

Gae8989 : Mara che ricorda le gloriose trasmissioni piovose da Lecce e da Venezia. ?? ?? ?? #DomenicaIn - RedPrimrose : In bici da Venezia a Lecce, accordo tra 5 regioni per la Ciclovia Adriatica - antpelliccia : In bici da Venezia a Lecce, accordo tra 5 regioni per la Ciclovia Adriatica -