Da Addio Lugano Bella ai canti della Resistenza | Milano ricorda Giuseppe Pinelli con una

(Di sabato 14 dicembre 2019) “L’ingiustizia non può vincere mai e i valori di Pinonon sono stati dimenticati”. A cinquant’anni esatti di distanza dalla morte di loro padre, Claudia e Silviahanno ricevuto l’abbraccio collettivo di migliaia di persone oggi a. Una catena musicale umana di un chilometro e quattrocento metri ha unito piazza Fontana a piazza Cavour. Hanno intonato in modo sparso e “anarchico” la Ballata dele i. Tra le tante persone arrivate da tutta Italia c’era anche il presidente dell’associazione familiari delle vittime di piazza Fontana, Carlo Arnoldi. “Per piazza Fontana oggi si ha una verità storica nel caso diinvece non si ha nemmeno quella e pertanto occorre stare vicino alla famiglia”, hato Arnoldi, unendosi alla catena musicale. L'articolo Daai: ...

