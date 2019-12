Valentino Rossi - Futuro a quattro ruote nell' endurance

Leggi la notizia su quattroruote

(Di venerdì 13 dicembre 2019)non ha dubbi: il giorno in cui deciderà di lasciare le due, per lui si apriranno le porte dellautomobilismo sportivo e punterà tutto sulla partecipazione ad alcune tra le più iconiche gare.Già oggi in pista. Il dicembre del Dottore è stato particolarmente vivace: qualche giorno fa è stato a Valencia, insieme a Lewis Hamilton, per provare la Mercedes W10 campione del mondo di Formula 1. Oggi è invece in pista ad Abu Dhabi, per la 12 ore del Golfo, al volante di una Ferrari 488 GT3 del team Kessel Racing. Prove generali per un, come ha dichiarato lo stesso: "Quando chiuderò con le moto, voglio dedicarmi all'con le auto. Voglio provare a correre la 24 Ore di Spa, quella di Le Mans e quella del Nurburgring. Ci sono almeno cinque o sei gare a cui voglio prendere parte".Il 2020 anno cruciale.ha anche fatto ...

