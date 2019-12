Tuttosport – Gattuso | test e analisi del sangue ai calciatori per capire chi fa vita da

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Carlo Ancelotti ha ripetuto fino alla noia che fisicamente la squadra stava bene, ma nonostante queste rassicurazioni non appena messo piede sulla panchina del Napoliha come primo obiettivo proprio quello di migliorare la tenuta atletica della squadra. Lo scrive oggi, sottolineando i metodi usati da Ringhio Allenamenti più intensi, una maggiore cura della preparazione fisica e il ritorno alle esercitazioni tattiche per reparti, con un occhio più attento alla linea difensiva. Ecco alcune differenze tra la metodologia di Gennaroe quella di Carlo Ancelotti, allenatore esonerato martedì dopo la qualificazione agli ottavi di Champions. “Ringhio”, ieri al suo secondo giorno di lavoro a Castelvolturno svolto sotto gli occhi attenti del presidente Aurelio De Laurentiis, si è posto come primo obiettivo quello di migliorare la tenuta atletica della squadra. E non ...

