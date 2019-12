Trova i sofficini per cena e litiga con la moglie | arrestato 45enne

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Se le conseguenze della notizia non fossero drammatiche, si dovrebbe scrivere semplicemente: «Esistono persone a cui non piacciono i». Una cosa che solo a pensarla si dovrebbe chiedere scusa. Eppure i, il simbolo dei sorrisi degli anni Ottanta, hanno scatenato la furia cieca ed esagerata di un marito contro una. La vicenda arriva da Palermo, grottesca e inquietante. Un uomo, dopo essere tornato a casa da lavoro, si èto perun bel piatto di. Ma non ha gradito, scatenando la sua furia sulla, costretta a chiamare i carabinieri per le intemperanze. Risultato? Le forze dell’ordine hannoilper maltrattamenti. Una vicenda incredibile, avvenuta in un appartamento dello Sperone del capoluogo siciliano. L’uomo, che era incensurato, è statoe condotto al carcere Pagliarelli. LEGGI ANCHE: Avete mai visto ...

