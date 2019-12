Taylor Mega svela la verità sulla relazione con Flavio Briatore

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 13 dicembre 2019)torna a parlare della storia d’amore conospite del programma di Piero Chiambretti. L’influencer ha partecipato allo show insieme alla sorella Jade per raccontare la sua vita lontano da Instagram, ma anche gossip, progetti futuri e amori. Come è noto la modella friulana è stata legata per un breve periodo a. Una love story di cui non ha mai parlato e che anche l’imprenditore si è sempre rifiutato di commentare. Durante l’intervista Chiambretti ha chiesto alla influencer se ci fosse stata davvero unacon l’ex marito di Elisabetta Gregoraci. «Lui non può smentire ciò che è vero», ha detto Alfonso Signorini. LEGGI ANCHE: Che fine ha fatto Selen? Poco dopohato: «Non ne parlo spesso, ma vorrei chiarire molte cose. Nel periodo in cui c’è stato questo flirt io non volevo che si sapesse, infatti non pubblicavo niente quando ero ...

trash_italiano : Io ogni volta che parla Taylor Mega. #noneladurso - blondinsala : RT @animalinconia: Taylor mega vi ha spiegato in una domanda perché non è giusto usare il termine mignotta/zoccola/troia ?? - infoitcultura : ‘Mign..ta, pazza’, Antonella Elia contro Taylor Mega: lite furiosa da Chiambretti -