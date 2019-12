Pago | “Signorini mi ha convinto a partecipare al Grande Fratello VIP”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 13 dicembre 2019) «Alfonso Signorini mi hasubito aalVIP». Queste le parole del cantante, ufficializzato a Verissimo come concorrente della casa più spiata d’Italia. Ai microfoni del talk show ha dichiarato: «Ne ho veramente bisogno. Entro nella casa pieno di entusiasmo, ancora un po’ ferito, ma in qualche modo le ferite vanno rimarginate e ilha quel potere». A Silvia Toffanin, che gli chiede come abbia affrontato la rottura con l’ex Serena Enardu dopo il programma Temptation Island, il cantante ha risposto: «Io sono ancora innamorato di Serena, non mi vergogno di dirlo perché un sentimento così forte non pul svanire da un giorno all’altro. Eravamo in crisi già da un po’ di tempo, ma pensavo che il nostro rapporto stesse nuovamente crescendo, per questo ho accettato di fare Temptation, credevo stessimo andando ...

