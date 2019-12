Maneater è in arrivo il 22 Maggio 2020 su PlayStation 4 | Xbox One e PC

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il publisher e sviluppatoreTripwire Interactive è entusiasta di annunciare la partnership con Koch Media / Deep Silver per portare, l’attesissimo action-RPG nei quali giocherai nei panni di uno squalo (aka ShARkPG), su tutte leri piattaforme. L’uscita è prevista per il 22per®4,One e PC (su Epic Games Store) e più avanti nel corso delanche su Nintendo Switch,invita i giocatori a impersonare il più feroce dei predatori dei mari. In questo single-player action-RPG, devi combattere per sopravvivere nei panni di un piccolo squalo. Strappato dal ventre della madre, aumenta di potenza mentre esplori una vasta gamma di ambienti sottomarini, paludi, fiumi e resort sulla spiaggia. I tuoi unici strumenti sono il tuo ingegno, le tue mascelle e la straordinaria ...

ProjectXboxIT : Annunciato Maneater, in arrivo il 22 maggio 2020 su Xbox One e PC - GiocareOra : Maneater Ottiene la data di rilascio, in arrivo sulle console -