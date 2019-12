La felicità aiuta a guarire

Leggi la notizia su bigodino

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Stare in ospedale non è di solito un’esperienza piacevole per i pazienti, la presenza di medici, infermieri, attrezzature e la somministrazione di trattamenti in quello spazio freddo genera ansia. Inoltre, è necessario aggiungere il disagio presentato dal paziente associato alla sua condizione. Ecco perché è così importante che il personale medico offra un’attenzione speciale a ciascun paziente che spera ditrasmettendo calma, sicurezza e fornendo tutte le proprie conoscenze e l’impegno per garantire il proprio benessere. È dimostrato che il sorriso può essere la migliore medicina, che le esperienze piacevoli generano endorfine essenziali per combattere qualsiasi malattia. Questo è ben noto al personale dell’ospedale universitario delle Isole Canarie, che ha deciso di salire all’ultimo piano per un paziente che è ricoverato da 109 giorni ...

