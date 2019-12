Irpinia flagellata dal maltempo | circa trenta interventi dei Vigili del Fuoco

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Nel pomeriggio di oggi 13 dicembre, Avellino e l’intera provincia sono state oggetto di intensi temporali, caratterizzati anche da forte vento. In queste ultime ore sono decine le richieste di soccorso giunte presso la sala operativa del Comando deideldi Avellino, soprattutto per allagamenti, e alberi caduti sulla sede stradale. Si è anche intervenuti a Pianodardine ad Avellino, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Due le persone rimaste ferite , di cui un uomo incastrato tra le lamiere. Dopo averlo liberato, è stato affidato insieme all’alto ferito, ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Al momento sono30 glieffettuati e ce ne sono altrettanti in corso di ...

