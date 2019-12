Grande Fratello Vip | Pago ufficialmente tra i protagonisti

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Come promesso, ilVip di Alfonso Signorini ha giocato una nuova, importantissima carta nella fase di selezione dei concorrenti. Come anticipato via social e confermato in diretta a Verissimo, a entrare nella Casa di Canale 5 sarà infatti. Il cantante e personaggio tv,protagonista della recente edizione di Temptation Island Vip, tornerà dunque con un secondo reality a distanza di pochi mesi dal primo. Sarà lui uno dei principaliannunciati della nuova edizione; punta di diamante di un cast che ha già presentato star come Fabio Testi e Antonio Zequila tra i concorrenti maschili. Il musicista ex Temptation Island prenderà parte alVip di Alfonso Signorini: “Amo ancora Serena Enardu, ma ora devo riprendere in mano la mia vita”tornerà dunque da protagonista in Mediaset attraverso ilVip, a distanza di ...

