Governo | Orfini Pd | “A gennaio priorità a Ius Culturae e modifiche ai decreti Sicurezza

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Si può osare di più senza essere eroi”. Matteousa le parole della nota canzone di Morandi, Ruggeri e Tozzi, al termine della Direzione del Partito democratico, per fare un primo bilancio delConte 2. “Tutte le difficoltà che immaginavamo sono emerse ma si sono fatte anche delle cose importanti – afferma l’ex presidente dem – come aver sterilizzato l’aumento dell’Iva. Dopodiché adobbiamo sederci a un tavolo e inserire gli elementi di discontinuità annunciati ma che si sono visti poco: ladovranno averla lo Iuse leaiche vadano oltre ai rilievi del Colle”. Quanto durerà il? “Spero arrivi alla fine della legislatura, ma questo dipenderà dall’apprezzamento che avrà nel Paese. Se non ci sarà discontinuità – rimarca– sarà ...

