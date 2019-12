Leggi la notizia su trendit

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Anche oggi torniamo con le informazioni sugli ascolti di ieri sera. Il primo pensiero va all’ormai fu X13 che quest’anno non è riuscito a chiudere con il botto sperato. Dopo un calo di ascolti continuo che ha caratterizzato l’edizione, il programma ha chiuso lasu TV8 con il 2.9% di share pari a 622.000 spettatori. Su Sky Uno, invece, ha raccolto di fronte alla tv solo 796.000 spettatori con il 3.69% di share. Con questo risultato, ladi X13 risulta essere ladi. #AscoltiTV neanche 800 mila spettatori su Sky Uno per ladi #XF13, solo 600 mila su TV8 per un cumulato che fa di #XF13 ladi. pic.twitter.com/8iGyYAIdrR— Reality House (@Reality House) December 13, 2019 Ottimi ascolti, invece, per All Together Now, che ieri sera ha raggiunto uno share del 14.2% pari a ...

lauramgri : RT @trash_italiano: Crolla X Factor 13: è la finale meno vista di sempre - trash_italiano : Crolla X Factor 13: è la finale meno vista di sempre -