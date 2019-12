Cosa ha detto Conte sui senatori del M5s passati con la Lega

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Auguro al senatore Ugo Grassi di avere più fortuna di me. Io ci ho lavorato con Salvini e non è che abbia ottenuto grandi risultati”. In un'intervista a La Stampa di Torino, rilasciata a Bruxelles tra la prima sessione del Consiglio europeo e la cena con gli altri leader, il premier Giuseppecommenta così l'immagine dello sfaldamento del M5S, attenendosi “ ai riscontri numerici che ci sono stati alla Camera e in Senato...”. Certo, la maggioranza ha retto, ma a che prezzo? Grassi ha ufficializzato il passaggio alla, altri due grillini - Francesco Urraro e Stefano Lucidi - sono a un passo mentre Matteo Salvini allarga esplicitamente l'invito ai delusi e Luigi Di Maio evoca “il mercato delle vacche”. E intanto, dal fronte dell'opposizione moderata, tra gli eletti di Forza Italia, vengono lanciati aperti segnali di disponibilità su un gruppo di soccorso alla governo. Poi ...

