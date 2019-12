Congedo di maternità per intero dopo il parto | c' è l' ok dell' Inps | come ottenerlo

Leggi la notizia su today

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Nella circolare n° 148 l'Istituto di Previdenza ha chiarito le istruzioni operative per usufruire deldi...

RaiNews : Novità per il #congedo di #maternità. Le mamme potranno lavorare fino al nono mese di gravidanza - serenel14278447 : Congedo di maternità per intero dopo il parto, arriva l'ok dell'Inps - NickIannello64 : RT @RaiNews: Novità per il #congedo di #maternità. Le mamme potranno lavorare fino al nono mese di gravidanza -