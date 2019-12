Calaiò | “Gattuso risponde all’identikit di un tecnico adatto al Napoli”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 13 dicembre 2019): dispiace per l’esonero di Ancelotti, ma al Napoli serve il carisma di Gattuso Emanuele, ex attaccante di Torino, Napoli e Parma, ha parlato a Radio Sportiva -tra l’altro- della situazione attuale in casa Napoli e di Gattuso. Queste le sua parole: SU GATTUSO Se è una scelta giusta lo vedremo. Sono dispiaciuto per Ancelotti, un’ottima persona, un maestro ed un grande allenatore. Forse in una piazza come quella di Napoli c’è bisogno di uncon più carisma e Gattusoall’identikit. SULLA SITUAZIONE IN CASA NAPOLI La responsabilità è un po’ di tutti: società,e allenatore. Come spesso succede nel calcio, quando non arrivano i risultati a pagare è il. Gattuso è un motivatore, già nella partita del Napoli in programma domani si vedrà la sua mano. SUL NAPOLI DI GATTUSO L’atteggiamento, dal primo ...

