Brexit | actually

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Esia! I risultati delle elezioni nel Regno Unito del 12 dicembre – terze elezioni generali in meno di cinque anni per i britannici, le prime elezioni di dicembre dagli anni Venti – sono inequivocabili sulla volontà dei cittadini britannici di voltare pagina una volta per tutte.La vittoria del Partito Conservatore del premier Boris Johnson – 364 seggi e il 43,6% dei voti – va interpretata come una chiara indicazione a favore del divorzio dall’Unione europea. Ha dunque pagato una campagna tutta giocata sul mantra “Getdone” e sulla promessa di una fine imminente alla saga che ha tenuto Gran Bretagna e Unione europea sospese negli ultimi tre anni.Svaniscono così i sogni dei remainers, dalla City all’Irlanda del Nord, passando per la Scozia, che erano rimasti aggrappati alla speranza che questi anni di incertezza ...

