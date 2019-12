Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Per me, lei è bravissima. È molto, ma le consiglio dipiù, perché è talmente brava e intelligente che merita di essere ascoltata di più”. Così la conduttriceai microfoni di TvBlog parla della collegadiventata popolarissima negli ultimi tempi grazie alle partite sui canali Dazn tanto da essere la super favorita per affiancare Amedeus al Festival di Sanremo. Già nella scorse settimane si erano espresse già Paola Ferrari e la moglie di Fulvio Collovati Caterina Cimmino: avevano messo in dubbio la professionalità della conduttrice siciliana. Laha poi puntualizzato: “conosciuta molti anni fa, su un palco: all’inizio, vedendo le sue forme, da donna un po’ critica, mi sono detta ‘chissà questa’. Poivista presentare e ho detto che questa è un fenomeno. Le chiacchiere stanno a zero. ...

IlContiAndrea : E alla fine vinse (abbastanza annunciata) #Sofia. Era dal 2012 con #ChiaraGaliazzo che non vinceva una donna a X Fa… - TutteLeNotizie : Antonella Clerici su Diletta Leotta: “È bella ma deve vestirsi più sobria. Quando l’ho… - filufilo : RT @Unf_Tweet: Il trionfo di #sofiatornambene è un po' anche quello di #antonellaclerici fatina portafortuna dei suoi talenti. da Sanremo… -