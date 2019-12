Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Si è tenuta ieri auna importante audizione dell’(Associazione Nazionale che raggruppa ifino a 5.000), innanzi alla IV Commissione Consiliare Permanente Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania, sul disegno di legge ad iniziativa della Giunta Regionale “Norme in materia di Governo del Territorio”. La riunione è stata presieduta dal consigliere regionale Luca Cascone e si è svolta alla presenza anche dell’assessore competente al ramo Bruno Discepolo. Sono intervenuti il presidente diCampania, Zaccaria Spina, ed il vice presidente nazionale, Arturo Manera. In sede di audizione Spina e Manera hanno, innanzitutto, rappresentato le posizioni dell’in merito all’argomento che attiene in buona sostanza alla pianificazione territoriale ed urbanistica con tutte ...

anteprima24 : ** #Anpci, a ##Napoli l’#Audizione dei #Comuni con meno di 5mila abitanti ** -