Uomini e Donne | soffiata su Giulia d’Urso | un bacio con il calciatore

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019)scosso da un nuovo possibile piccolo scandalo, con la corteggiatricemessa sotto accusa per uncon un. A raccontare la vicenda Sheri, ex corteggiatrice scartata del tronista Alessandro Zarino, ed ex amica di. La 24enne si è vista sfumare la fiducia di Giulio Raselli, che si lascia andare durante l’esterna con Giovanna.e il misteriosocon ilMomenti di grave imbarazzo per, corteggiatrice salentina che potrebbe aver chiuso con Giulio Raselli.ha ricevuto una segnalazione su di lei, come spiega Maria De Filippi, da una persona che svela uncon unpoco tempo prima che diventasse corteggiatrice di Giulio. Si tratta di Sheri, che svela: “È iniziato tutto la notte dei casting, io ho dormito conin camera, tra di noi c’è stato un rapporto, un legame. ...

lauraboldrini : Ce l’abbiamo fatta, finalmente le atlete diventano professioniste! Un altro passo è compiuto. Adesso avanti con l… - Pontifex_it : Imparare a vivere nel perdono accresce la nostra capacità di diventare donne e uomini di #pace. - matteosalvinimi : Lealtà e coerenza nel difendere l’Italia e gli Italiani pagano, le porte della Lega che cresce sono aperte alle Don… -