Piazza Fontana | l' accusa di Mattarella | «Depistaggi di una parte dello Stato»

Leggi la notizia su ilmessaggero

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dolore, processi ein questi lunghi cinquant'anni di storia corsi da quel 12 dicembre del '69 in cui una bomba di matrice neofascista causò 17 morti e oltre 80 feriti in...

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #12dicembre 1969 si compie la strage di Piazza Fontana: 17 morti e 88 feriti, ancora senza colpev… - matteosalvinimi : Mai più sangue, odio, violenza. Custodire la memoria del passato per costruire un futuro migliore. Onore a tutti i… - riotta : 12 12 1969 12 12 2019 In ricordo delle vittime della strage di Piazza Fontana. In ricordo di chi si è battuto, inva… -