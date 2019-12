Palermo | via libera ufficiale al doppio Capodanno in piazza | sul palco Mario Biondi e

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019), 12 dic. (Adnkronos) -da una parte e i Tinturia dall'altra.festeggerà così, in due piazze -Giulio Cesare e a al giardino di San Giovanni apostolo al Cep - l'inizio del nuovo anno. Oggi la giunta ha dato il viaalla società 'PuntoeaCapo srl' che

NicolaMorra63 : Via #DAmelio, ecco le telefonate shock di #Scarantino. Il pm gli diceva: 'Ci vediamo e prepariamo l'interrogatorio.… - palermo24h : Agrigento, al via seconda edizione “Memorial Lia Indelicato” - palermo24h : Palermo, rapinatore inseguito e arrestato in via Perez -