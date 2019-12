PAGELLE Rennes Lazio | Luis Alberto spento | si salva Proto VOTI

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 6ª giornata della Europa League 2019/20:Ledei protagonisti del match tra, valido per valido per la 6ª giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019/2020. TOP: Gnagnon FLOP:, Lazzari: Salin 6; Boey 6.5, Gnagnon 7.5, Nyamsi 6.5, Doumbia 6; Da Cunha 6 (77′ Del Castillo 6), Grenier 6.5, Léa-Siliki 6 (74′ Camavinga), Tait 7; Ghobo 6.5, Siebatcheu 6 (70′ Niang 5.5). All. Julien Stephan 6.56; Bastos 5, Vavro 5, Acerbi 6; Lazzari 5, Parolo 6, Cataldi 5.5,5 (59′ Berisha 5.5), Jony 5; Caicedo 5.5, Immobile 5 (68′ Adekanye 5.5). All. Inzaghi 5 Leggi su Calcionews24.com

