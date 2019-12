Natale a scuola | due studenti su cinque non vogliono né albero né Presepe in classe

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il Natala nellaitaliana diventa multiculturale. Secondo un'indagine condotta da Skuola.net, solo il 3% dei ragazzi intervistati ha piazzato in aula solamente il, il 36%, invece, ha fatto solo l’ma il 40% non farà né l'uno né l'altro per rispetto nei confronti dei compagni di altre religioni.

LegaSalvini : IL NATALE A SCUOLA? È MULTICULTURALE: PER 2 STUDENTI SU 5 NIENTE ALBERO NÉ PRESEPE IN CLASSE - annastrazza : Indovinate chi si é fatta il pomeriggio a scuola pensando che gli venissero le idee per finire il balletto per lo s… - scuolanormale : I Virtuosi Italiani alla Fondazione il @teatrodipisa per il concerto di Natale della Scuola Normale con un programm… -