Napoli | agente Hysaj | «Speriamo giochi di più con Gattuso»

Poche presenze con Ancelotti, il futuro dialdipende dall'utilizzo che ne faràda qui a gennaio Mario Giuffreddi, l'di, ha parlato a Radio KissKissdel futuro del suo assistito. «Quest'anno è stato poco utilizzato e non ce lo aspettavamo. Spero chepossa dargli più spazio e convincerlo a rimanere. Se da qui a gennaio avrà poco spazio, andrà via. Se invece giocherà, proverà a dare il suo apporto fino a giugno». «Ieri ho cominciato a fare qualche ragionamento con la società, a cui non conviene tenerlo se non gioca, anche dal punto di vista economico visto che in estate poi sarà in scadenza. Per tre anniè stato il miglior terzino della Serie A».

