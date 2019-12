MTV Best of 2019 | continua a votare le canzoni che ti hanno fatto sognare quest’anno

Leggi la notizia su news.mtv

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Corri sulle nostre Instagram Stories! MTVofleche tiquest’anno News Mtv Italia.

NachinNachete : RT @sferaebbasta: Sono stato nominato come BEST NEW ARTIST agli MTVAWARDS ?? Votatemi 100 volte a testa su - linda_villanti : RT @VirginRadioIT: Dalle ore 21:00 @paolamaugeri presenta #OnAir lo speciale Virgin Rock Live dedicato ai @Nirvana in occasione dell'uscita… - VirginRadioIT : Dalle ore 21:00 @paolamaugeri presenta #OnAir lo speciale Virgin Rock Live dedicato ai @Nirvana in occasione dell'u… -