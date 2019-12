Maestre fanno disegnare sardine ai bambini dell’asilo nido

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di giovedì 12 dicembre 2019)con meno di tre anni coinvolti dalleper la manifestazione che si è svolta in piazza De Ferrari il 28 novembre scorso. La denuncia di quanto accaduto nelle aule dell’asilovico Rosa, nel centro storico di Genova, è stata al centro di interrogazioni in Consiglio comunale da parte di esponenti del centrodestra, Marta Brusoni (Vince Genova) e Lorella Fontana (Lega). Le due hanno stigmatizzato il caso e chiesto all’amministrazione cosa intenda fare nei confronti di chi gestisce la struttura scolastica. Come riportato dall’Ansa, l’asilo, di proprietà comunale, è stato affidato alla cooperativa sociale Mignanego attraverso un bando pubblico nel 2015 con una concessione decennale. L’attività di laboratorio, anche se realizzata dalledopo aver chiesto l’autorizzazione dei genitori, è all’attenzione del ...

