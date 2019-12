Il cane Mojo (Di giovedì 12 dicembre 2019) Un cane di nome Mojo circa due anni fa viveva felicemente con il suo padrone,beveva mangiava e giocava ed il signore anziano lo accudiva in tutti i modi possibili. Purtroppo il suo padrone, già molto anziano, inizio a soffrire di Alzhimer. Iniziò con lo scordarsi qualche volta di mettere il cibo a Mojo, poi pian piano si scordò di mettergli un pò d’acqua nella ciotola fino a scordarsi completamente dell’esistenza di Mojo. Mojo rimase comunque fedele al padrone che, nonostante non gli mettesse né da mangiare né da bere, continuava a rimanere vicino al suo padrone nonostante quest’ultimo non si neanche accorgesse più della sua presenza. Questa situazione continuò per molto tempo, tra l’indifferenza dei famigliari che facevano solo delle brevi visite all’anziano signore, ...

