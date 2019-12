I Medici 4 non si farà ma la Rai rilancia con Leonardo

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 13 dicembre 2019) L’ultima puntata de I3 – Nel nome della famiglia. Il quarto appuntamento, completa la terza stagione e segna anche il finale della saga che narra le vicende di Lorenzo il Magnifico. Negli ultimi due episodi, la morte di Clarice Orsini per tubercolosi. Lorenzo si spegnerà quattro anni dopo di lei. Non ci sarà quindi una terza stagione della serie. Ma ci sono grandi novità all’orizzonte. L’alleanza tra Rai, France Televisions e Zdf sta dando grandi frutti. Infatti sono stati annunciati i primi progetti dei tre grandi broadcaster pubblici di Italia, Francia e Germania. Tra i titoli che conosciamo ci sono Il giro del mondo in 80 giorni, Sopravvissuti e Mirage. A questi si aggiunge, serie tv che ha come protagonista la figura geniale diDa Vinci. Per essere precisi, ricordiamo cheè ancora un titolo provvisorio. A dare l’annuncio dell’arrivo del ...

