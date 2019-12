Fiamme sulla portaerei Kuznetsov

Leggi la notizia su it.insideover

(Di giovedì 12 dicembre 2019)sull’incrociatoreAdmiral. La nave portaeromobili russo era ormeggiato nel porto di Murmansk per delle riparazioni, quando un incidente a bordo ha provocato lo scoppio di un incendio che ha coinvolto 10 uomini tra marinai e personale tecnico. Così il destino della “vecchia”del Cremlino si complica, e rimanda la data del suo ritorno alle operazioni. Secondo quanto riportato dalla maggiori agenzie russe, l’incendio sarebbe divampato nel primo compartimento energetico durante un’operazione di saldatura. L’area coperta dalleha raggiunto già i 120 metri quadrati. I servizi di emergenza sono intervenuti immediatamente per contenere il fuoco ed evitare danni più ingenti. Le immagini diffuse mostrano il vascello avvolto da denso fumo nero mentre è ormeggiato nel porto che affaccia sul mare di Barents. ...

