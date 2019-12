Emma Marrone torna ad Amici | l’annuncio

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Un ritorno attesissimo (e iper gradito), quello diaddi Maria De Filippi. Sabato 14 dicembre la cantante salentina tornerà nuovamente all’interno dello studio che l’ha vista nascere come artista e ha dato il “la” alla sua carriera. Stavolta, però, non nei panni di allieva, e neanche in quelli di giudice o di coach:presenzierà al talent show condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo in qualità di ospite. Lo farà per esibirsi di fronte al suo primo pubblico sulle note di Stupida Allegria, il nuovo singolo pubblicato dalla cantante e tratto da Fortuna, il suo ultimo album. Il ritorno addi Maria De Filippi: ecco l’annuncio A dare la notizia del suo ritorno addi Maria De Filippi è stata la stessache, in anticipo rispetto al talent show, ha dato la comunicazione tramite i propri canali social. Lo ha fatto su Instagram, pubblicando ...

