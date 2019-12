Ecco chi ha vinto X Factor 13

Leggi la notizia su trendit

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Giunge al termine la tredicesima edizione di X, il talent show prodotto da Fremantle in onda su Sky Uno. Quest’anno sono stati Mara Maionchi, Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Samuel a giudicare e a portare avanti i candidati che hanno fatto del loro meglio per arrivare alla finale. Certo, l’edizione non è stata una delle migliori, anzi, le forti critiche negative e i bassi ascolti hanno destabilizzato anche i fan più accaniti, che hanno subito mostrato le loro perplessità legate alla giuria e ai concorrenti, i quali sembrano non aver lasciato un forte segno. Gli ospiti della finale sono stati Robbie Williams e Ultimo, mentre i concorrenti che si sono esibiti sono stati i Booda, la Sierra, Davide Rossi e Sofia Tornambene. Il primo eliminato della serata è stato Davide Rossi, seguito dalla Sierra. La tredicesima edizione di Xè stata vinta da Sofia ...

