Dio è donna e si chiama Petrunya | la recensione | Dio esiste e vive in Macedonia!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La nostradi Dio èe si, film macedone di Teona Strugar Mitevska con Zorica Nusheva, presentato a Berlino. In un mondo di uomini c'è chi oppone una fiera rnza, a volte perfino involontariamente, come rivela ladi Dio èe si. Prendiamo(Zorica Nusheva), irresistibile protagonista della film macedone diretto da Teona Strugar Mitevska. Chi è? A prima vista una trentenne sovrappeso, goffa e disoccupata cheancora con i genitori. La sua laurea in storia non le è servita a niente finora, non ha mai lavorato in vita sua e non c'è nessun uomo che dimostri un minimo di interesse nei suoi confronti. In più il rapporto conflittuale con una madre ...

LetteraDonna : Presentata al Festival internazionale del cinema di Berlino, 'Dio è donna e si chiama Petrunya' è l'ultima fatica d… - BersaniLeda : RT @ValeriaNatalizi: #LuciaBerlin #ScrivevaRacconti Lei annuisce rassegnata. Ha quello sguardo privo di speranza delle donne maltrattate. D… - periodicodaily : Da oggi al cinema una storia contro il pregiudizio Dio è donna e si chiama Petrunya - Scheda del film -