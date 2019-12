Conte | strage Piazza Fontana immagini che continuano ad addolorarci

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma – “Non dimentichiamo le 17 vittime delladi. Sono passati 50 anni, ma quellead. Anche le pagine buie fanno parte della nostra storia. Ci spronano a impegnarci, ogni giorno, per consegnare ai nostri figli una storia più luminosa”. Lo scrive su twitter il premier Giuseppe. CASELLATI: FU ATTACCO FRONTALE ALLA DEMOCRAZIA “Il 12 dicembre del 1969 un vile attentato terroristico colpì la Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano. Le vittime di quella che è passata tristemente alla storia come ladifurono 17, alle quali vanno aggiunti 88 feriti”. Così la presidente del Senato, Maria elisabetta Alberti Casellati, ha aperto l’aula invitando i senatori a un minuto di raccoglimento nel giorno del 50esimo anniversario delladi. Si trattò, aggiunge, “di un vero e proprio attacco frontale ...

