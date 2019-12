Come farlo impazzire a letto | 5 consigli infallibili

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Si dice sempre che a essere un mistero siano le donne, che quelle complicate siano le donne, ma sappiamo davvero cosa vogliono gli uomini sotto le lenzuola? Siamo sicuri che il mero atto sessuale sia abbastanza. Ecco alcuniper lei – e per lui- per alzare la temperatura in camera da… 5perGli uomini hanno una debolezza per il contatto visivo. Quando guardano le donne è perché vogliono vederle godere, hanno necessità di sentire che il loro “lavoro” è apprezzato. Dunque non trattenetevi, mostrategli il vostro piacere. Prendere iniziativa e mostrarsi creative è una cosa che piace molto; anche gli uomini desiderano cambiare posizioni e trovare complicità scoprendo nuovi modi per fare l’amore. Se pensate che gli uomini possano non apprezzare le esternazioni in termini di gemiti e linguaggio esplicito, sbagliate! ...

