20 anni che siamo italiani | Gigi D’Alessio svela | “Non so più cosa sono”

(Di giovedì 12 dicembre 2019)D’Alessio prima di Vent’cheparla della sua prima volta a Sanremo: “Sono fortunato”D’Alessio ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. E in questa circostanza ha parlato soprattutto del suo nuovo show, 20che, e della sua partner in questa avventura televisiva, Vanessa Incontrada. Il giornalista gli ha poi chiesto com’è cambiata la sua carriera nel mondo della musica dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con Non dirgli mai (il suo pezzo di maggiore successo). E a quel punto il compagno di Anna Tatangelo ha rivelato quanto segue: “Dopo Sanremo ho saputo di aver venduto di più in Veneto, Lombardia ed Emilia…Poi ho avuto successo all’estero…Oggi non so piùsono, ma so da dove vengo…E mi sento molto fortunato…” ...

