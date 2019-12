Valentina Dallari Instagram | top bianco trasparente col getto d’acqua | «Che chiodini»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tra le troniste senza dubbio più popolari della storia di Uomini e donne c’è lei,, giovane venticinquenne bolognese, che oggi è anche tra le influencer più seguite. La deejay, che ha vissuto un periodo buio, raccontato nel libro suo fresco di stampa Non mi sono mai piaciuta, è tornata in splendida forma, come testimoniano i suoi numerosi scatti hot su. L’ultimo? Non fa eccezione, ritrae il volto noto del dating show di Canale 5 sexy più che mai., topcold’acqua: «Chesa come stuzzicare i suoi numerosi fan, riesce ad accendere la fantasia. Nell’ultimo post pubblicato si vede la giovane con indosso una canotta bianca, sotto cui non c’è reggiseno. Occhi chiusi, bocca aperta e tatuaggi numerosi fanno da contorno. La scollatura intrigante, quanto ...

matteosalvinimi : Un abbraccio, Valentina. Se questo è il tuo unico “desiderio” temo che Babbo Natale non ti accontenterà?? - Alessio_Nastro : @matteosalvinimi Scusate 'l'ignoranza' ma chi cazzo sarebbe tale Valentina Dallari? - ManuPerra56 : RT @matteosalvinimi: Un abbraccio, Valentina. Se questo è il tuo unico “desiderio” temo che Babbo Natale non ti accontenterà?? https://t.co… -