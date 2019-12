“Si è rotto” Barbara D’Urso | l’imprevisto in diretta | a Pomeriggio 5 | “Oggi è andata

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Non c’è pace per la conduttriceD’Urso, che già a ‘Live – Non è la D’Urso’ di lunedì scorso aveva commesso una gaffe. Aveva infatti scambiato Chiara Nasti con Chiara Biasi: “Ciao Chiara, felice di conoscerti. Sei la protagonista di questa settimana”. Gli autori del programma le avevano fatto notare l’errore ed aveva aggiunto: “Chiara Biasi, certo… Io ho confuso le due Chiare, ok…”. Anche se poco dopo ci era cascata ancora. Oggi, mercoledì 11 dicembre, si è resa protagonista di un’altra disattenzione abbastanza clamorosa. Infatti, non è riuscita a trasmettere l’ultima parte di ‘Cinque’. La conduttrice napoletana non si è accorta che aveva superato il tempo massimo durante lo svisceramento della notizia riguardante i funerali di Jolanda, la mamma dell’artista ...

