Serena Enardu risponde per le rime ad Anna Pettinelli

Leggi la notizia

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) L’avventura die di Pago a Temptation Island, finita male, sembra non trovare pace nel mondo dei gossip. Ultimamente, infatti, laha rilasciato un’intervista a Chi in cui ha raccontato di essere in terapia da uno psicologo per affrontare questo periodo. Nonostante tra i due non ci sia stato un ritorno di fiamma, il figlio dellacontinua a vedere regolarmente Pago (pur non essendo suo figlio naturale). Nell’intervista, però, lanon ha mancato di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La donna ha infatti lanciato una frecciatina ad, che in passato l’aveva criticata definendola: Una novella Alice nel Paese delle Meraviglie Laha così puntualizzato La inviterei a non parlare di me. E se proprio vuole parlare sarebbe meglio che pensasse al suo di paese, dove si potrebbero scoprire altre ...

