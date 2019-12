Serena Enardu | ‘Pago è come un padre per mio figlio e si vedono ancora’

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) “… Riguardando il film della mia vita, riguardando Temptation e la rottura devastante con Pago, so che rifarei tutto“.a tre mesi dalla conclusione di Temptation Island Vip dove ha messo un punto alla sua storia di sei anni con Pago sta provando a rimettersi in piedi. Il percorso non è facile, ma la ex tronista di Uomini e donne si sta facendo aiutare da una psicologa e dalla sua famiglia, ilTommaso in primis. A lui, che ha 14 anni ed è nato da una relazione precedente,dedica questo Natalespiega sulle pagine del settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 11 dicembre. Il legame tra Tommaso e Pago Ed è proprio Tommaso l’unico ponte al momento esistente trae Pago, anche se laspecifica che non sta più sentendo il cantautore, che invece mantiene un bel rapporto con il giovane: “Lui mantiene un rapporto ...

