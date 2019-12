Segregata in un pollaio e violentata | la difesa del cognato

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Della terribile vicenda denunciata da una donna di 53 anni e venuta a galla qualche giorno fa, si era molto parlato. La 53enne aveva raccontato di essere stata sequestrata in undalper un mese. Alla fine sarebbe riuscita a scappare. Il, un uomo di 55 anni, ha risposto al gip nell’interrogatorio in carcere a Sollicciano. Ladel“Non ho violentato mia cognata, non l’ho nemmeno sequestrata. Veniva qui di sua volontà“, avrebbe detto il 55enne al gip durante l’interrogatorio. Il suo avvocato, Ronaldo Iorio, ha spiegato all’Adnkronos: “La magistratura sta indagando e aspettiamo la conclusione delle indagini per poi decidere qualsiasi strategia difensiva“. L’uomo avrebbe anche un precedente simile: sarebbe già stato arrestato nel 2016 per una vicenda simile ai danni di un’altra donna, rivela l’Adnkronos. Il racconto della ...

infoitcultura : A Pomeriggio 5 il drammatico racconto di Patrizia la donna abusata, segregata in un pollaio da suo cognato: in lacr… - infoitcultura : Barbara D'Urso in lacrime per Patrizia, violentata e segregata in un pollaio - filufilo : RT @Unf_Tweet: A #Pomeriggio5 il drammatico racconto di Patrizia abusata segregata e tenuta chiusa in un pollaio da suo cognato https://t.c… -